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Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг «очень сердитой»

Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг «очень сердитой»

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4:35   22 Января 2020
Весь мир

Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг «очень сердитой»

Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг «очень сердитой»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг «очень сердитая», заявил президент США Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal.

Ранее Тунберг выступила на Всемирного экономического форума в швейцарском Давос. Мероприятие также посетил Трамп.

Трамп дал интервью WSJ на полях ВЭФ. Он отметил, что на самом деле ничего не знает о Тумберг. При этом он подчеркнул, что экоактивистка «очень сердитая».

В 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала ходить к парламенту Швеции, требуя власти страны усилить меры по борьбе с изменениями климата. Позже ее инициативу поддержали во всем мире,  в результате чего появилось международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.

Трамп ранее отреагировал на выступление Тунберг с трибуны ООН. Он назвал ее «девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». В ответ на это она временно сделала данную фразу описанием своего профиля в Twitter.

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Автор: Олег Королев
#трамп #тунберг

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