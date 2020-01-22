Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг «очень сердитой»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг «очень сердитая», заявил президент США Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal.

Ранее Тунберг выступила на Всемирного экономического форума в швейцарском Давос. Мероприятие также посетил Трамп.

Трамп дал интервью WSJ на полях ВЭФ. Он отметил, что на самом деле ничего не знает о Тумберг. При этом он подчеркнул, что экоактивистка «очень сердитая».

В 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала ходить к парламенту Швеции, требуя власти страны усилить меры по борьбе с изменениями климата. Позже ее инициативу поддержали во всем мире, в результате чего появилось международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.

Трамп ранее отреагировал на выступление Тунберг с трибуны ООН. Он назвал ее «девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». В ответ на это она временно сделала данную фразу описанием своего профиля в Twitter.