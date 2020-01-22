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 Сенат США отклонил два запроса демократов о документах по Украине

Сенат США отклонил два запроса демократов о документах по Украине
4:14   22 Января 2020
Весь мир

Сенат США отклонил два запроса демократов о документах по Украине

Сенат США отклонил два запроса демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не позволили требованию демократов запросить у Белого дома документы, связанные со звонком президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

По итогам голосования, за отклонение данного предложения проголосовали 53 сенатора, против выступили 47.

Запрос был оформлен в видео поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента, голосование по которой должно состояться в этот же день.

После того, как были озвучены результаты, лидер демократов в сенате Чак Шумер представил еще одну поправку. По своей сути она повторяет запрос в Белый дом, однако теперь адресатом значится Госдеп. Стороны обвинения и защиты выступили с аргументами в поддержку и против поправки. Итоги голосования повторились: 53 республиканца проголосовали против, 47 демократов - за.

Один из адвокатов Джей Секулов заявил, что сначала демократы не смогли добиться каких-либо результатов с расследованием о якобы наличии сговора Трампа с Россией во время выборов, потом же они переключились на украинскую тематику.

По словам возглавляющего защиту Пэта Сиполлоне, главной целью демократов является не просто импичмент, а исключение возможности для Трампа принять участие в президентских выборах в текущем году.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #импичмент

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