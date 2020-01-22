ВОЗ сообщила о числе заболевших новым китайским коронавирусом

Более 280 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, распространившимся из Китая, зарегистрировано в четырех странах мира. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ на 20 января, есть информация о 282 подтвержденных случаях коронавируса 2019-nCoV в четырех странах. Из них 278 случаев зафиксировано в Китае, два в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее.

Также уточняется, что в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 258 случаев заражения из 278, 14 - в провинции Гуандун, пять - в муниципалитете Пекина и один в Шанхае. Среди зараженных в тяжелом состоянии находится 51 человек, 12 - в критическом. Шесть человек скончались в городе Ухань.

Меры контроля и информирования общественности усилены в Японии, Таиланде и Южной Кореи.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что создание в России вакцины от китайского коронавируса займет по меньшей мере полгода и потребует значительных средств.