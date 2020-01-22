Минобороны РФ раскрыло время на защиту Москвы от ракетной атаки

Несколько десятков минут требуется для защиты Москвы от ракетного удара. Об этом заявил в интервью газете МО РФ «Красная звезда» командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

По его словам, в случае ракетной атаки система предупреждения формирует целеуказания для системы ПРО, которая затем начинает боевиой цикл. Генерал отметил, что длительность боевой работы системы составляет до нескольких десятков минут.

Грабчук сообщил, что обнаружение целей производится на расстоянии в несколько тысяч километров. По его словам, непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточняются их траектории

«В расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков», — заявил командир соединения ПРО.

Генерал подчеркнул, что противоракетный бой скоротечен и может длиться менее минуты.