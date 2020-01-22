США могут ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии

Белый дом планирует ограничить въезд в США гражданам семи стран, в том числе - Белоруссию и Киргизию. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, планируемые ограничения затронут Киргизию, Белоруссию, Танзанию, Судан, Нигерию и Мьянму. При этом отмечается, что список пока находится на утверждении.

В интервью WSJ президент США Дональд Трамп подтвердил, что планируется расширить перечень стран, гражданам которых въезд в США ограничен. При этом он не уточнил, о каких государствах идет речь.

Ранее издание Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома сообщало, что администрация президента США на текущей неделе планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми.