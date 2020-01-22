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2:23   22 Января 2020
Россия

Совфед откроет весеннюю сессию рассмотрением поправок в кодексы

Совфед откроет весеннюю сессию рассмотрением поправок в кодексы

Совет Федерации проведет в среду первое заседание в рамках весенней сессии. Сенаторы рассмотрят поправки в Налоговый, Жилищный кодексы, а также в закон об обязательном медицинском страховании.

В среду Совфед рассмотрит изменения в Жилищный кодекс в части управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной или государственной собственности. Также будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс в контексте принятия закона о расширении территории эксперимента по установлению налога на профдоход,

Сенаторы ратифицируют соглашение с правительством Анголы о сотрудничестве в области космического пространства, а также рассмотрят дополнительный устав Всемирного почтового союза.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов расскажет на «правительственном часе» о приоритетных направлениях социально-экономического развития регионов.

Также сенаторы обсудят проект обращения Совфеда к правительству  по вопросу установления единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников десадов и школ.

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Автор: Олег Королев
#совфед #налоговый кодекс #жилищный кодекс

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