Бандиты в масках ограбили автобус с польскими туристами в Мексике

Туристический автобус с гражданами Польши ограбили неизвестные в Мексике, сообщает польское агентство Gazeta.pl.

Автобус, в котором находилось около 25 польских туристов, ограбили во время экскурсии. По данным издания, грабители отобрали у польских туристов фотоаппараты, кредитки, документы, деньги и компьютеры.

Мексиканские СМИ сообщают, что преступники в масках остановили автобус в безлюдной местности штата Чиапас (юго-восток страны), находящейся на границе с Гватемалой.

Издание Universal со ссылкой на транспортную компанию Turismar сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал. Водитель и его помощник дают показания в прокуратуре региона.

На прошедших зимних праздниках власти региона обеспечивали охрану туристических автобусов на маршруте, где случилось ограбление. Однако, по окончанию сезона, полицейское сопровождение было отменено.