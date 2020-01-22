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2:06   22 Января 2020
Весь мир

Бандиты в масках ограбили автобус с польскими туристами в Мексике

Бандиты в масках ограбили автобус с польскими туристами в Мексике

Туристический автобус с гражданами Польши ограбили неизвестные в Мексике, сообщает польское агентство Gazeta.pl.

Автобус, в котором находилось около 25 польских туристов, ограбили во время экскурсии. По данным издания, грабители отобрали у польских туристов фотоаппараты, кредитки, документы, деньги и компьютеры.

Мексиканские СМИ сообщают, что преступники в масках остановили автобус в безлюдной местности штата Чиапас (юго-восток страны), находящейся на границе с Гватемалой.

Издание Universal со ссылкой на транспортную компанию Turismar сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал. Водитель и его помощник дают показания в прокуратуре региона.

На прошедших зимних праздниках власти региона обеспечивали охрану туристических автобусов на маршруте, где случилось ограбление. Однако, по окончанию сезона, полицейское сопровождение было отменено.

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Автор: Олег Королев
#польша #туристы #мексика #ограбление

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