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Пушков сравнил депутатов Верховной рады Украины в ПАСЕ с собаками разных пород

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1:53   22 Января 2020
Весь мир

Пушков сравнил депутатов Верховной рады Украины в ПАСЕ с собаками разных пород

Пушков сравнил депутатов Верховной рады Украины в ПАСЕ с собаками разных пород

Член Совфеда Алексей Пушков сравнил заявивших о своих амбициях в ПАСЕ украинских депутатов с собаками. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил заявление главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько, которая заявила, что украинские парламентарии хотят быть «трендсеттерами» - теми, кто задает общий политический тон.

«(Если) хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России», — с иронией отметил он.

По мнению Пушкова, ныне в Совете Европы не тот запрос, поскольку «политические ротвейлеры» уже всем надоели. По его словам, сейчас более актуально снижение агрессии.

Минувшей осенью Киев отказался участвовать в сессии ПАСЕ из-за возвращения в организацию российской делегации. Однако, на прошлой неделе Верховная рада Украины постановила возобновить работу, аргументируя это решение тем, что Киев «добросовестно придерживается обязательств».

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе #пушков

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