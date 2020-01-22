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1:22   22 Января 2020
Россия

Соловьев положительно оценил состав нового правительства

Соловьев положительно оценил состав нового правительства

Россия получила новое и «очень профессиональное» правительство, заявил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».

Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.

Соловьев назвал новый состав удивительным, поскольку представленные кадры являются «очень профессиональным». По его словам, многие из тех, кто казался неизменным, ушли в прошлое.

Он отметил важность назначения на пост первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также сохранение должности вице-премьера Татьяной Голиковой.

По мнению Соловьева, назначение Марата Хуснуллина вице-премьера было «очень сильным». Журналист напомнил, что тот показал «блестящий результат», когда отвечал за весь блок строительства в Москве.

Также телеведущий положительно оценил назначение Виктрории Абрамченко на должность вице-премьера. По его словам, Росреестр при ней стал «совершенно другим».

«Это люди нового подхода, нового представления», – подчеркнул Соловьев.

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Автор: Олег Королев
#соловьев #правительство рф

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