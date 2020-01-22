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1:05   22 Января 2020
Россия

Медведев пожелал новому правительству РФ эффективного решения важнейших задач

Медведев пожелал новому правительству РФ эффективного решения важнейших задач

Экс-премьер России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства РФ с началом работы.

На своей странице «ВКонтакте» он написал, что поздравляет новый состав правительства и желает всем его членам эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед Россией.

Медведев также выразил благодарность коллегам, с которыми он трудился на протяжении последних лет. Он поблагодарил бывших членов правительства за «профессиональную работу в весьма непростых условиях.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил ряд изменений в Конституции. После выступления Путина Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Спустя несколько часов президент предложил возглавить кабинет министров Михаилу Мишустину. На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума.

Во вторник Путин подписал указы о назначении новых членов Кабмина РФ.

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Автор: Олег Королев
#медведев #правительство рф

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