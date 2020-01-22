Цеков отметил безукоризненный авторитет переизбранных на постах министров

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков положительно оценил состав нового правительства РФ, в котором свои места сохранили главы МИД и Минобороны. Об этом он рассказал в интервью «НьюИнформ».

Цеков заявил, что считает правильным то, что некоторые министры сохранили свои должности. По его мнению, такие ведомства, как Минздрав и Минобороны должны возглавлять опытные люди, к которым есть доверие. Сенатор отметил, что министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову доверяют российские граждане, и их уважают за пределами РФ.

Цеков подчеркнул, что считает изменения в составе правительства серьезными. Несмотря на то, что была обновлена как минимум половина кабмина, там остались министры, которые эффективно работали на своих постах в составе старого правительства.

По словам члена Совфеда, особого внимания стоит тот факт, что первым заместителем главы правительства будет Андрей Белоусов.