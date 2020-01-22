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0:48   22 Января 2020
Россия

Цеков отметил безукоризненный авторитет переизбранных на постах министров

Цеков отметил безукоризненный авторитет переизбранных на постах министров

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков положительно оценил состав нового правительства РФ, в котором свои места сохранили главы МИД и Минобороны. Об этом он рассказал в интервью «НьюИнформ».

Цеков заявил, что считает правильным то, что некоторые министры сохранили свои должности. По его мнению, такие ведомства, как Минздрав и Минобороны должны возглавлять опытные люди, к которым есть доверие. Сенатор отметил, что министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову доверяют российские граждане, и их уважают за пределами РФ.

Цеков подчеркнул, что считает изменения в составе правительства серьезными. Несмотря на то, что была обновлена как минимум половина кабмина, там остались министры, которые эффективно работали на своих постах в составе старого правительства.

По словам члена Совфеда, особого внимания стоит тот факт, что первым заместителем главы правительства будет Андрей Белоусов.

«Это человек, который на протяжении длительного времени является помощником президента России. Мне кажется, что под его влиянием начнется абсолютно новое течение в экономической политике нашей страны», — подчеркнул сенатор.

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Автор: Олег Королев
#шойгу #лавров #цеков #правительство рф

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