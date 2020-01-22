Курдские боевики выпустят из лагеря «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасака 109 семей беженцев

Курдские боевики подтвердили готовность выпустить из крупнейшего лагеря беженцев «Аль-Хол» в Сирии 109 семей. Об этом сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

Агентство Euphrates Post сообщает, что совет племен Дейр-эз-Зора добился от администрации курдских «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которой находится лагерь «Аль-Хол», разрешения покинуть лагеря для 109 семей. Беженцы под поручительство шейхов племен смогут вернуться на места своего основного проживания в сирийском Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики согласились выпустить людей из лагеря, получив гарантии того, что никто из выпущенных людей не связан с деятельностью ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Также сообщается, что на севере провинции Алеппо в Сирии продолжаются боестолкновения между протурецкими отрядами и курдскими боевиками. Бои ведутся у оккупированной курдами деревни Мараназ и в районе Аль-Маликии.

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