Меркель допустила ошибку, не пригласив ливийцев к полноценному участию в конференции

Международная конференция по ливийскому урегулированию, которая прошла в Берлине в прошлое воскресенье при участии стран Совбеза ООН, Евросоюза, заинтересованных арабских государств и представителей сторон конфликта, не принесла ожидаемых результатов.

Об этом во вторник вечером пишет Федеральное агентство новостей, отмечая ряд странностей прошедшего мероприятия.

Во-первых, в ходе мероприятия не были проведены прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и лидером ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. При этом стороны конфликта не приняли участия и в самом процессе переговоров, так как страны-участники конференции не согласились на предложение российской стороны пригласить Файеза Сарраджа и Халифу Хафтара к обсуждению судьбы Ливии. В связи с этим очень странным и неуместным выглядит заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что «… пришло время ливийцам самим решать судьбу своей страны».

Второй странностью стало заявление Меркель о том, что все участники конференции взяли на себя обязательство не оказывать никакой поддержке ни одной из сторон ливийского конфликта, которое в корне противоречит имеющимся фактам, так как Турция уже делала официальные заявления о военной помощи ливийскому ПНС.

Как заявила в беседе с ФАН политолог Юлия Стрелкова, сам формат берлинской встречи по Ливии уже обрекал ее на провал.

«Когда ни Хафтар, ни Саррадж не являлись полноценными членами делегации, которые могли бы на равных участвовать с европейскими лидерами, было сразу понятно и ясно, что весь формат конференции без самих ливийцев будет бесперспективным», — подчеркнула эксперт.

По мнению Стрелковой, Саррадж и Хафтар приехали в Берлин «просто прогуляться», так как на итоговой пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ни тот, ни другой участие в конференции не принимали.

В то же время известно, что Меркель встретилась с лидерами конфликтующих сторон по-отдельности «за закрытыми дверями», что, по мнению политолога, выглядело «отвратительно».

«Было заявлено, что Хафтар и Саррадж согласились с созданием комиссии 5х5, но военная комиссия, как мы помним, была согласована еще на переговорах в Москве. Но сегодня уже стало известно, что Хафтар не подписал никакого документа-коммюнике, и представители обеих сторон конфликта в полном разочаровании покинули конференцию раньше, чем она закончилась», -подчеркнула политолог.

В Москве, отметила политолог в заключение беседы, с обеими сторонами ливийского конфликта прошли полноценные переговоры, а в Берлине Хафтара и Сарраджа пригласили лишь поприсутствовать при консультациях, что никак не влияет на ситуацию в стране.