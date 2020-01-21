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22:59   21 Января 2020
Россия

Володин заявил, что Госдума выстроит эффективную работу с новым правительством

Володин заявил, что Госдума выстроит эффективную работу с новым правительством

Государственная дума сделает все, чтобы эффективно выстроить работу с новым составом российского правительства.

Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается парламента, со своей стороны мы сделаем все, чтобы эффективно выстроить работу для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентов в рамках послания», — заявил Володин.

По его словам, решая поставленные главой государства задачи, парламент тем самым содействует росту российской экономики, решает проблемы в социальной сфере и в жизни граждан, поэтому, конечно, Госдума рассчитывает работать более результативно.

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Автор: Александр Люблинский
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