Новый тип коронавируса из Китая впервые выявили в США

Представитель американского Центра по контролю и профилактике заболеваний заявил во вторник, что в США впервые выявлен случай заболевания человека новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Заявление американского чиновника приводит агентство Reuters, отмечая, что заболевание диагностировано в городе Сиэтл, в штате Вашингтон, у человека, прибывшего туда из Китая.

Ранее СМИ сообщили, что, начиная с декабря в Китае новым коронавирусом, передающимся от человека человеку, заразились уже более 200 человек, к настоящему моменту скончались трое заболевших.