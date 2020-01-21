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 Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности России

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22:28   21 Января 2020
Россия

Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности России

Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин во вторник вечером утвердил Доктрину продовольственной безопасности нашей страны, подписав соответствующий указ.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Как отмечается, глава государства поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений новой Доктрины продовольственной безопасности, отметив, что это необходимо сделать в течение трех месяцев.

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Автор: Александр Люблинский
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