Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин во вторник вечером утвердил Доктрину продовольственной безопасности нашей страны, подписав соответствующий указ.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Как отмечается, глава государства поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений новой Доктрины продовольственной безопасности, отметив, что это необходимо сделать в течение трех месяцев.