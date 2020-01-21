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Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

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21:54   21 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Украинский новостной сайт kordon.org.ua, который опубликовал видеоролик разговора Зеленского с представителями общественности. на просьбу одного из украинцев подписать указ об увольнении Кличко президент Украины ответил "Я подпишу".

В сентябре прошлого года кабинет министров Украины направил Зеленскому представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #кличко #зеленский

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