Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Украинский новостной сайт kordon.org.ua, который опубликовал видеоролик разговора Зеленского с представителями общественности. на просьбу одного из украинцев подписать указ об увольнении Кличко президент Украины ответил "Я подпишу".

В сентябре прошлого года кабинет министров Украины направил Зеленскому представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации.