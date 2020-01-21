Столтенберг считает, что НАТО может расширить свою роль на Ближнем Востоке

Внутри НАТО, а также с партнерами альянса обсуждается вопрос о том, может ли НАТО как-то расширить свою роль на Ближнем Востоке, но не путем разворачивания там новой военной операции, а при помощи превентивных мер.

Об этом во вторник заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе перед комитетом Европаламента по иностранным делам и перед подкомитетом по вопросам безопасности и обороны.

«Я считаю, что у НАТО есть потенциал для того, чтобы делать больше, но в основном не через боевые миссии. Вопрос, который мы поднимаем, не в том, можем ли мы развернуть новую военную операцию, проблема в том, можем ли мы предотвратить ситуацию, в которой нас втягивают в новые боевые действия. Превентивные меры лучше вмешательства», — отметил Столтенберг.

По его словам, роль НАТО в регионе может быть расширена через обучение военных сил национальных армий, например, армии Ирака.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости расширять присутствие НАТО на Ближнем Востоке, и в частности, в Ираке.