Мишустин призвал новых министров к «мягкому» переходу власти

Глава кабина РФ Михаил Мишустин попросил новых министров встретиться со своими предшественниками, чтобы сделать переход власти «мягким».

«Я просил бы всех вас принять в этом активное участие, без сомнения — встретиться со всеми теми, кто работал до вас, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей, я уверен, что все вы профессионалы, с этим справитесь», — сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.