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21:28   21 Января 2020
Россия

Мишустин призвал новых министров к «мягкому» переходу власти

Мишустин призвал новых министров к «мягкому» переходу власти

Глава кабина РФ Михаил Мишустин попросил новых министров встретиться со своими предшественниками, чтобы сделать переход власти «мягким».

«Я просил бы всех вас принять в этом активное участие, без сомнения — встретиться со всеми теми, кто работал до вас, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей, я уверен, что все вы профессионалы, с этим справитесь», — сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.

При этом Мишустин подчеркнул, что смена власти не должна повлиять на темп работы правительства.

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Автор: Алина Бранцевич
#правительство рф #мишустин

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