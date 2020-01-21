Шойгу и Лавров вошли в состав нового правительства

Сергей Шойгу и Сергей Лавров сохранили посты в новом кабмине. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Сергей Шойгу по-прежнему будет возглавлять Минобороны, Сергей Лавров - МИД РФ.

Также посты сохранили министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава МЧС Евгений Зиничев.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 января встретился с обновленным составом кабмина и заявил, что повышение благосостояния граждан и укрепление государственности являются достижимыми целями