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Мишустин призвал новых министров к «мягкому» переходу власти

Мишустин призвал новых министров к «мягкому» переходу власти

 Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи

Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи
Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

 Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

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Корнилов уверен, что Джонсон был рад встрече с Путиным в Берлине

Корнилов уверен, что Джонсон был рад встрече с Путиным в Берлине

 Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»

Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»
20:16   21 Января 2020
Россия

Шойгу и Лавров вошли в состав нового правительства

Шойгу и Лавров вошли в состав нового правительства

Сергей Шойгу и Сергей Лавров сохранили посты в новом кабмине. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Сергей Шойгу по-прежнему будет возглавлять Минобороны, Сергей Лавров - МИД РФ.

Также посты сохранили министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава МЧС Евгений Зиничев.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 января встретился с обновленным составом кабмина и заявил, что повышение благосостояния граждан и укрепление государственности являются достижимыми целями

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Автор: Мария Владимирова
#россия #путин #шойгу #лавров #политика

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