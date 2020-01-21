Путин назначил девять новых вице-министров РФ

У премьер-министра России будет девять замов, в том числе один первый. Такой указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Первым вице-премьером РФ назначен Андрей Белоусов. Также вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

15 января экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Президент России Владимир Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. Новым премьером стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.