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20:11   21 Января 2020
Россия

Путин назначил девять новых вице-министров РФ

Путин назначил девять новых вице-министров РФ

У премьер-министра России будет девять замов, в том числе один первый. Такой указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Первым вице-премьером РФ назначен Андрей Белоусов. Также вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

15 января экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Президент России Владимир Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. Новым премьером стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #правительство рф #вице-премьеры

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