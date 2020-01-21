Корнилов уверен, что Джонсон был рад встрече с Путиным в Берлине

В рамках международной конференции по Ливии в Берлине президент РФ Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Несмотря на антироссийские настроения, Джонсон был рад встретиться с Путиным.

На конференции представители всех стран хотели побеседовать с Путиным, чтобы обсудить ливийский конфликт и взаимодействие между странами.

«У Бориса Джонсона, конечно, есть еще свои причины, поскольку он до недавнего времени был скован в различных контактах с российскими деятелями, и до сих пор занимает позицию такого обиженного мальчика, который говорит, что это Россия во всем виновата, и никакой нормализации не будет, пока Россия не прекратит свои якобы агрессивные действия. Но при этом он понимает, что ему какие-то контакты с российским руководством нужны, поэтому на публике он ворчит на Россию, но возможность встречи с Путиным рад использовать, чтобы обсудить возможное будущее сотрудничество по отдельным экономическим вопросам», — выразил свое мнение в беседе с ФАН директор Центра евразийских исследований, политолог, публицист Владимир Корнилов.

Политолог отметил, что Путин является одной из самых важных фигур в международной политике, чего нельзя сказать о Джонсоне. И, включая во внимание антироссийские настроения в мире, действовать нужно было аккуратно.

«Путин не последний человек в цепи принятия решений по целому ряду международных конфликтов, в том числе, по ливийскому. Понятно, что многие хотели обсудить свои вопросы, но при этом есть определенная проблема с антироссийскими настроениями, присутствующие в той же Великобритании и некоторых других странах. Потому нужно действовать очень аккуратно», — заключил Корнилов.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. В ней приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

В Кремле встречу оценили как лаконичную и конструктивную «с элементами примирительного настроя».