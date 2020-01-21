Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне в Сыктывкаре

 Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива
Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

 Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос
Корнилов уверен, что Джонсон был рад встрече с Путиным в Берлине

Корнилов уверен, что Джонсон был рад встрече с Путиным в Берлине

 Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»

Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне в Сыктывкаре

 Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива
Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

 Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос
Корнилов уверен, что Джонсон был рад встрече с Путиным в Берлине

Корнилов уверен, что Джонсон был рад встрече с Путиным в Берлине

 Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»

Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»
19:17   21 Января 2020
Россия

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России, начальник государственного автономного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре,сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

«В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России», — сообщили в ГУМЧС.

По информации пресс-службы регионального управления СК, мужчина скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре во время плавания. По факту организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Тропников проработал спасателем более 25 лет. Мастер пожарно-прикладного спорта СССР, неоднократный чемпион Республики Коми и Северо-Западной зоны России, Тропников неоднократно принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Коми и за ее пределами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#спасатель #гумчс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...