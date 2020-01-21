Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России, начальник государственного автономного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре,сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

«В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России», — сообщили в ГУМЧС.

По информации пресс-службы регионального управления СК, мужчина скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре во время плавания. По факту организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Тропников проработал спасателем более 25 лет. Мастер пожарно-прикладного спорта СССР, неоднократный чемпион Республики Коми и Северо-Западной зоны России, Тропников неоднократно принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Коми и за ее пределами.