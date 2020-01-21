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18:22   21 Января 2020
Россия

Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика расхода топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

Самолет вылетел из Краснодара в Нижний Новгород, но командир воздушного судна увидел внезапно сработавший датчик топлива и решил произвести аварийную посадку.

«В самолете находилось 88 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал, посадка в аэропорту "Платов" была благополучной», — рассказал источник. 

В пресс-службе авиакомпании подтвердили факт аварийной посадки самолета из-за технической неисправности. В компании отметили, что посадка прошла штатно. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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