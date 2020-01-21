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 Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»

Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»
19:01   21 Января 2020
Весь мир

Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»

Посольство РФ в Женеве назвало «высосанной из пальца» статью о двух «российских шпионах»

Посольство России в Женеве назвало «высосанной из пальца» публикацию газеты «Трибюн де Женев» о двух «российских шпионах», якобы посетивших Давос летом прошлого года.

В статье сообщается о двух россиянах с дипломатическими паспортами, которые посетили Давос прошлым летом. Авторы статьи предположили, что поездка могла быть связана с предстоящим Всемирным экономическим форумом, куда съедутся многие политики, которые могут быть «потенциальными мишенями для шпионской деятельности».

Полиция задержала россиян. Согласно статье, один из задержанных заверил, что работает сантехником. При этом, по данным полиции, никаких признаков незаконной преступной деятельности россиян обнаружено не было. В посольстве РФ заявили, что «не информированы» об этом случае в Давосе.

«Мы исходим из того, что дипломатические паспорта в России выдаются высокопоставленным чиновникам. <…> В очередной раз в прессе ни из чего раздули статью», — сказал секретарь посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #женева #давос

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