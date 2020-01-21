Аэропорты России усилили досмотр китайских туристов из-за нового типа коронавируса

Российские аэропорты усилили досмотр туристов из Китая в целях выявления зараженных новым типом коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

По имеющейся информации, досмотр усилен в четырех российских аэропортах – московских «Внуково» и «Шереметьево», а также аэропортах в Иркутске и Екатеринбурге.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. В настоящее время зафиксировано 224 случая заболевания новым видом пневмонии в Пекине, Ухане и в Шанхае. Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.

22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает экстренное заседание из-за нового вируса. Будет решаться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, запланировавшим поездку в Китай, не контактировать с животными и не посещать рынки.