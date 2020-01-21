Новая система пенсионных накоплений заработает с 2022 года

Гарантированный пенсионный план (ГПП) – это новая система пенсионных накоплений, которая может заработать уже с 1 января 2022 года. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года», — отметил Швецов.

В середине февраля планируется завершить общественное обсуждение и опубликовать исправленную редакцию законопроекта. Поступление документа в Госдуму ожидается уже в начале осенней сессии 2020 года.

Гарантированный пенсионный план позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя. Лица, которые воспользуются новой системой, получат ряд налоговых льгот. К примеру, вычет по налогу НДФЛ (на доходы физических лиц) на ежемесячный взнос не превысит 6 процентов от зарплаты.