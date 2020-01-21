Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина намерена сотрудничать с Россией исключительно в рамках международного права.

«С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать.<…> Но это не значит, что мы должны дружить с ними», – заявила она.

Ясько заявила, что после возвращения в ПАСЕ, Украина продолжит настаивать на том, что Москва «захватила» Крым в 2014 году.

В сентябре Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения в Ассамблею России. Но на прошлой неделе Верховная рада возобновила работу украинской делегации.

В апреле 2014 года российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях и заморозила выплаты в бюджет Ассамблеи. Права России в полном объеме были восстановлены лишь летом прошлого года.