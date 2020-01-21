Бандформирования террористов готовят атаку на позиции армии Сирии в Идлибе

Бандформирования террористов «Ан-Нусры»* (запрещено в РФ) готовят атаку на позиции армии Сирии в провинции Идлиб. Разведка заметила скопления боевиков к западу от Алеппо, который находится на границе с контролируемой боевиками территорией.

Накануне сирийская разведка сообщила, что в районе поселков Ад-Дана и Турманин замечены транспортные средств террористов — вооруженные пикапы-«технички». Знаки бандформирований боевиков в этом районе соответствуют знакам, которые используют протурецкие группировки, входящие в контролирующую Идлиб террористическую коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам», передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее ожесточенные бои шли на юго-востоке, юге и севере провинции Идлиб. 16 января САА возобновила военную операцию «Заря в Идлибе» после многочисленных провокаций со стороны террористов. В ответ боевики решили контратаковать с использованием террористов-смертников на автомобилях, начиненных взрывчаткой. Особенно ожесточенные столкновения отмечены около поселков Ас-Самкат, Абу-Джуриф и Ад-Дафна.

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям террористов. Вместе с этим под обстрелом оказался жилой квартал Суккари в западной части Алеппо. Гранатометный обстрел со стороны террористов привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Сирии.

Чаще всего террористы нападают, когда на улице пасмурная погода и высокая облачность, что препятствует работе боевой авиации и беспилотников. Во всех случаях армии Сирии удалось отбить атаки террористов и оттеснить боевиков от подконтрольных районов. Ожесточенные бои в Идлибе не прекращались с 15 января.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) со ссылкой на источники сообщила, что в ходе столкновений погиб 181 человек с обеих сторон. Кроме того, террористы в очередной раз попытались атаковать авиабазу «Хмеймим», принадлежащую России. Большую часть провинции Идлиб контролируют террористы во главе с группировкой «Джебхат ан-Нусра»*.

Расположение Идлиба обеспечило боевикам доступ к границам с Турцией, где создали линии снабжения лояльных боевиков продуктами, оружием и боеприпасами. В Идлиб через Турцию прибывают сторонники террористов, завербованных в других странах. Сейчас в составе «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок против армии Сирии воюют тысячи иностранных боевиков из Китая, стран Европы и Ближнего Востока.

Между тем, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у РФ и Турции по вопросу Идлиба есть «стратегическое партнерство», об этом он сказал в кулуарах международных переговоров в Берлине на тему Ливии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению военного эксперта, доктора военных наук Анатолия Матвийчука, Эрдоган пытается установить контроль над Идлибом, создав там множество контрольных точек и наблюдательных постов. Турецкие силы контролируют ряд автострад на этой территории, говорит аналитик.

«Дамаск не хочет, чтобы турки взяли под контроль эту территорию, но Турция уходить оттуда не хочет. Это может привести к новой эскалации политической напряженности и потока воинственной риторики. Скорее всего, ситуация будет решаться на переговорах, посредником в которых вновь выступит Россия», — говорит Анатолий Матвийчук.

«Джебхат ан-Нусра»*, «Ан-Нусра»* — террористическая организация, запрещенная в России.