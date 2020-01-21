Эрдоган призвал Путина к содействию в прекращении атак в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента России Владимира Путина к содействию в прекращении атак в сирийском Идлибе. По информации МИД Турции, диалог между лидерами произошел во время международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

«Наш президент привел Путину статистические данные и объяснил всю серьезность обстановки (в Идлибе). Во время встречи он откровенно и открыто рассказал господину Путину, что нападения должны обязательно прекратиться», — заявили в ведомстве.

МИД Турции обратился к международному сообществу с таким же предложением. Ранее Министерство национальной обороны страны сообщало, что Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января.

На данный момент, Идлиб – единственный регион Сирии, который по-прежнему остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Несколько лет назад там было создана северная зона деэскалации.