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Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве
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 Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве

Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве
17:46   21 Января 2020
Весь мир

Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве

Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве

НАТО затевает опасную игру по распространению своей деятельности на две новые среды – космическую и киберпространство, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«НАТО затевает весьма опасную игру по распространению своей оперативной деятельности на две новые среды – космическую и киберпространство», – сказал Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

Лавров напомнил, что в МИД РФ такие действия считают попыткой внедрить в мировое сообщество новый порядок.

«Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой Организация объединенных наций», — отметил он.

В ноябре 2019 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, признав космос новой оперативной сферой НАТО. В МИД России пообещали внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.

Ранее в МИД РФ выразили беспокойство по поводу роста активности НАТО в Арктическом регионе.

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Автор: Алина Бранцевич
#нато #оон #лавров

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