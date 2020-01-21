Военный эксперт Коротченко исключил «Новую Газету» из списка авторитетных источников

Издание «Новая Газета» вновь отметилось неоднозначной публикацией на сирийскую тематику. На этот раз СМИ выпустило текст о двух российских нефтедобывающих компаниях «Велада» и «Меркурий», которые, предположительно, заключили контракт с Дамаском на разведку месторождений и последующую добычу углеводородов в Сирии.

«Не считаю нужным комментировать сообщения «Новой Газеты». Принципиально. Для меня это не является авторитетным источником информации», — не верит изданию военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Почву для скепсиса в отношении публикаций «Новой» подготовил сам автор нынешней заметки Денис Коротков, которого бывший член запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», представленный ФАН как Малиф, называл коллегой.

«Да-да, я помню, я неоднократно его читал… сейчас вспомню…его зовут Денис Коротков. Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — делился подробностями на камеру мужчина в куфии.

Примечательно, что информацию о российских нефтедобывающих компаниях подхватил и ретранслировал через Telegram-каналы медиацентр террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), наводнивших сирийскую провинцию Идлиб. Джихадисткая пропаганда неоднократно пыталась дискредитировать действия РФ в Сирии.

По одну сторону баррикад с террористами издание оказывается не впервые. Риторика сирийских материалов, в которых представлен иной взгляд на действия ВКС РФ в Сирии, совпадает с публикациями о контртеррористической операции российской армии в Чечне. Их заказчиком выступал один из главных спонсоров цветных революций — финансист Джордж Сорос.