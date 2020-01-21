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17:23   21 Января 2020
Весь мир

Военный эксперт Коротченко исключил «Новую Газету» из списка авторитетных источников

Военный эксперт Коротченко исключил «Новую Газету» из списка авторитетных источников

Издание «Новая Газета» вновь отметилось неоднозначной публикацией на сирийскую тематику. На этот раз СМИ выпустило текст о двух российских нефтедобывающих компаниях «Велада» и «Меркурий», которые, предположительно, заключили контракт с Дамаском на разведку месторождений и последующую добычу углеводородов в Сирии.

 «Не считаю нужным комментировать сообщения «Новой Газеты». Принципиально. Для меня это не является авторитетным источником информации», — не верит изданию военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Почву для скепсиса в отношении публикаций «Новой» подготовил сам автор нынешней заметки Денис Коротков, которого бывший член запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», представленный ФАН как Малиф, называл коллегой.

«Да-да, я помню, я неоднократно его читал… сейчас вспомню…его зовут Денис Коротков. Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — делился подробностями на камеру мужчина в куфии.

Примечательно, что информацию о российских нефтедобывающих компаниях подхватил и ретранслировал через Telegram-каналы медиацентр террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), наводнивших сирийскую провинцию Идлиб. Джихадисткая пропаганда неоднократно пыталась дискредитировать действия РФ в Сирии.

По одну сторону баррикад с террористами издание оказывается не впервые. Риторика сирийских материалов, в которых представлен иной взгляд на действия ВКС РФ в Сирии, совпадает с публикациями о контртеррористической операции российской армии в Чечне. Их заказчиком выступал один из главных спонсоров цветных революций — финансист Джордж Сорос.

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Автор: Максим Сахаров
#сирия #нефть #новая газета #фейки

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