Суд Петербурга заключил под стражу женщину, избивающую шестилетнюю падчерицу

Татьяна Бердникова вместе со своим мужем обвиняется в истязании шестилетней падчерицы. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил подозреваемую под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее в СК РФ по Петербургу заявили о возбуждении уголовного дела в отношении семейной пары, которая подозревается в истязании мальчика и девочки. Отцом детей является глава этой семьи.

«Фрунзенский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татьяны Бердниковой. Она обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации следствия, девочку 2014 года рождения постоянно избивали ногами, руками и бейсбольной битой. Ребенку не оказывалась никакая медицинская помощь, что привело к образованию серьезной инфицированной раны. Отец семейства также избивал и своего сына. Оба ребенка находятся в настоящий момент в специализированном учреждении.