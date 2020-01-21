Суд Петербурга заключил под стражу женщину, избивающую шестилетнюю падчерицу

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

 Аэропорты России усилили досмотр китайских туристов из-за нового типа коронавируса

Аэропорты России усилили досмотр китайских туристов из-за нового типа коронавируса
Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

 Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос
Бандформирования террористов готовят атаку на позиции армии Сирии в Идлибе

Бандформирования террористов готовят атаку на позиции армии Сирии в Идлибе

 Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве

Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве
Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

Самолет SSJ100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика топлива

 Аэропорты России усилили досмотр китайских туристов из-за нового типа коронавируса

Аэропорты России усилили досмотр китайских туристов из-за нового типа коронавируса
Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ

 Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос
Бандформирования террористов готовят атаку на позиции армии Сирии в Идлибе

Бандформирования террористов готовят атаку на позиции армии Сирии в Идлибе

 Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве

Лавров назвал «опасной игрой» деятельность НАТО в космосе и киберпространстве
17:22   21 Января 2020
Россия

Суд Петербурга заключил под стражу женщину, избивающую шестилетнюю падчерицу

Суд Петербурга заключил под стражу женщину, избивающую шестилетнюю падчерицу

Татьяна Бердникова вместе со своим мужем обвиняется в истязании шестилетней падчерицы. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил подозреваемую под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее в СК РФ по Петербургу заявили о возбуждении уголовного дела в отношении семейной пары, которая подозревается в истязании мальчика и девочки. Отцом детей является глава этой семьи.

«Фрунзенский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татьяны Бердниковой. Она обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации следствия, девочку 2014 года рождения постоянно избивали ногами, руками и бейсбольной битой. Ребенку не оказывалась никакая медицинская помощь, что привело к образованию серьезной инфицированной раны. Отец семейства также избивал и своего сына. Оба ребенка находятся в настоящий момент в специализированном учреждении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#суд #россия #ребенок #санкт-петербург #арест #побои #падчерица

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...