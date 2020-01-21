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17:24   21 Января 2020
Весь мир

Толщина льда в Антарктиде не меняется, несмотря на потепление, заявили в Росгидромете

Толщина льда в Антарктиде не меняется, несмотря на потепление, заявили в Росгидромете

Толщина льда в Антарктиде не меняется, несмотря на потепление климата, заявил советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко.

По словам представителя ведомства, сейчас идет цикл, который связан с глобальным потеплением, в том числе и в Антарктиде. Росгидрометцентр наблюдает за западной и восточной частью, где формируется теплая атмосфера. 

«Чем больше теплеет атмосфера вокруг Антарктиды, тем больше идет возмущение и получается облачность, которая переходит в осадки. Осадки в виде снега в Антарктиде выпадают на сам континент, континент уплотняется. Этот процесс, который происходит со льдами, говорит, что льды сохраняются», — говорит Валерий Мартыщенко.

По словам эксперта, пока толщина льдов в Антарктике не претерпела серьезных изменений, которые могли бы вызывать обеспокоенность. 

Ранее специалисты объяснили, почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

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Автор: Ольга Воскресенская
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