Толщина льда в Антарктиде не меняется, несмотря на потепление, заявили в Росгидромете

Толщина льда в Антарктиде не меняется, несмотря на потепление климата, заявил советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко.

По словам представителя ведомства, сейчас идет цикл, который связан с глобальным потеплением, в том числе и в Антарктиде. Росгидрометцентр наблюдает за западной и восточной частью, где формируется теплая атмосфера.

«Чем больше теплеет атмосфера вокруг Антарктиды, тем больше идет возмущение и получается облачность, которая переходит в осадки. Осадки в виде снега в Антарктиде выпадают на сам континент, континент уплотняется. Этот процесс, который происходит со льдами, говорит, что льды сохраняются», — говорит Валерий Мартыщенко.

По словам эксперта, пока толщина льдов в Антарктике не претерпела серьезных изменений, которые могли бы вызывать обеспокоенность.

Ранее специалисты объяснили, почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.