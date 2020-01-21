Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко игнорирует вызовы на допросы, однако у следователей не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко в Госбюро расследований принудительно. Об этом рассказал украинский политик Александр Голуб.
«Безусловно, у следователей есть право и есть возможность доставить человека силой, если он уклоняется, на необходимые следственные действия, на допрос. Другое дело, что у следователей нет на это политической воли», – сказал Голуб в эфире радио «Sputnik».
Политик убежден, что следователи ждут «отмашки» со стороны правительства, однако и там не торопятся решать вопрос.
«По всей видимости, нет политической воли и у (президента Украины Владимира, – ред.) Зеленского. <…>И здесь два момента: либо Зеленский и его команда используют те же старые схемы, либо они настолько несамостоятельны, что реальные управляющие Украиной не дают им на это свое добро», – отметил Голуб.
Порошенко не явился уже на 27 допросов в 16 уголовных делах. Его обвиняют за «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».