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 Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос
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17:26   21 Января 2020
Ближнее зарубежье

Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

Следователям не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко игнорирует вызовы на допросы, однако у следователей не хватает политической воли, чтобы доставить Порошенко в Госбюро расследований принудительно. Об этом рассказал украинский политик Александр Голуб.

«Безусловно, у следователей есть право и есть возможность доставить человека силой, если он уклоняется, на необходимые следственные действия, на допрос. Другое дело, что у следователей нет на это политической воли», – сказал  Голуб в эфире радио «Sputnik».

Политик убежден, что следователи ждут «отмашки» со стороны правительства, однако и там не торопятся решать вопрос.

«По всей видимости, нет политической воли и у (президента Украины Владимира, – ред.) Зеленского. <…>И здесь два момента: либо Зеленский и его команда используют те же старые схемы, либо они настолько несамостоятельны, что реальные управляющие Украиной не дают им на это свое добро», – отметил Голуб.

Порошенко не явился уже на 27 допросов в 16 уголовных делах. Его обвиняют за «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

«действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Источник: https://rusvesna.su/news/1579532122
«действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Источник: https://rusvesna.su/news/1579532122

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Автор: Алина Бранцевич
#порошенко #украина

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