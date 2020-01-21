США защищают на Ближнем Востоке интересы «нации», которая не может показать Ирак на карте

Опрос, проведенный «Politico» и «Morning Consult» показал, что 75 процентов жителей США не в состоянии показать на карте мира Иран. Рядовым американцам неинтересны «победы» США на Ближнем Востоке, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин.

По результатам опроса, 8 процентов жителей США считают, что Ирак и Иран – это одно и то же. Некоторые жители США даже включили Иран в состав Канады и России, а другие нарекли страну одним из Штатов Америки.

Александр Шерин отметил, что ему всегда было интересно узнать позицию рядовых американцев об отношениях с Россией. Депутат Госдумы с удивлением узнал, что простых граждан Америки больше интересует выплата пособий и наличие работы. Внешнеполитические процессы не интересуют американцев, пока не касаются их личной жизни, заявил Шерин в беседе с корреспондентом издания «Полит Эксперт».

«Как выяснилось, американцам плевать на то, что происходит в мире, и в России. Поэтому то, что 75% американцев не знают, что такое Ирак и Иран, а Грузия – это штат Джорджия, то это для них нормальная ситуация и нормальный подход», — отметил депутат.

По словам Шерина, его самого граждане США не очень заботят. Главное, считает депутат, чтобы российские дети знали историю своей страны и могли безошибочно показать на карте все 85 субъектов Российской Федерации.

Примечателен тот факт, что агрессивная политика Штатов оправдывается в Вашингтоне «интересами нации». На поверку выясняется, что эта «нация» не имеет даже примерно понятия, где находится земля, на которой солдаты США борются за ее интересы. Здесь правильнее будет говорить об интересах небольшой группы людей, которая привыкла называть себя «правительством» США.

Оправдания для захватнических действий Вашингтона в Ираке и Иране может быть много, но факт остается фактом – подавляющее большинство американцев не имеет ни малейшего представления, что происходит на Ближнем Востоке, и не желает гибели ни в чем не повинных людей ради финансовых интересов небольшой группы лиц.