Роспотребнадзор рассказал, как россиянам не заразиться коронавирусом в Китае. В ведомстве выпустили рекомендации, которые помогут не стать не стать жертвой нового вида пневмонии.

Специалисты советуют чаще мыть руки, носить защитную маску на лице, а также ничего не покупать на рынках, где продают морепродукты и животных, и по возможности вообще исключить их посещение. Кроме того, рекомендуется питаться только термически обработанными продуктами и пить воду из бутылок.

Поездки в Ухань Роспотребназдор советует отменить до тех пор, пока в городе не стабилизируется ситуация с новым коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения по-прежнему не объявляет режим ЧС. Ранее ведомство вводило режим чрезвычайной ситуации всего пять раз: в 2009 году из-за эпидемии свиного гриппа и эпидемии полиомиелита, в 2016 году — из-за вируса Зика, а также в 2014 и 2019 годах из-за лихорадки Эбола в Западной Африке и Демократической республике Конго. В ВОЗ отметили, что пока не будут вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай или торговлю.

Неизвестный коронавирус был обнаружен в Китае в декабре 2019 года, когда он вызвал вспышку пневмонии в городе Ухань. Все заболевшие посещали рынок морепродуктов. На сегодняшний день от нового вида пневмонии скончались шесть граждан КНР, всего заболело 227 человек.