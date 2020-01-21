ВМФ России получит еще пять танкеров-аналогов судна «Академик Пашин»

Строительство еще пяти танкеров-аналогов судна «Академик Пашин» будет произведено для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Епифанов.

Передача первого танкера проекта 23130 – аналога судна «Академик Пашин», произойдет в 2024 году, заявил Епифанов в ходе церемонии подъема флага на судне в Мурманской области. Когда будут построены остальные суда спикер не сообщил.

«Этот танкер не специально для Северного флота, а для всего Военно-морского флота, все танкеры являются универсальными и многофункциональными, для всех флотов, они неограниченного района плавания, корпус сделан в ледовом исполнении», — отметил Епифанов.

Северный флот принял в свой состав морской танкер «Академик Пашин» 21 января. Церемония подъема флага на борту прошла при участии командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева.