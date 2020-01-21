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16:41   21 Января 2020
Россия

Путин попросил Краснова обратить внимание в работе на антикоррупционную деятельность

Путин попросил Краснова обратить внимание в работе на антикоррупционную деятельность

Президент России Владимир Путин попросил кандидата на пост генерального прокурора РФ Игоря Краснова в работе обратить внимание на антикоррупционную деятельность. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с Красновым и Юрием Чайкой, который покидает должность главы Генпрокуратуры.

По словам Владимира Путина, в последние годы в России было много сделано в плане соблюдения законодательства в социальной сфере и в борьбе с коррупцией. Глава государства назвал эти направления чрезвычайно важными. 

«Юрий Яковлевич Чайка много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении. Прошу вас сохранить этот импульс», — сказал Владимир Путин. 

В среду, 22 января, Совет Федерации рассмотрит кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора РФ. Ранее он занимал должность замглавы СК РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #юрий чайка #генпрокуратура рф

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