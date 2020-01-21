Политолог заявил, что покинув Ирак, США лишатся «тыловой базы» для войск США в Сирии

Президент США Дональд Трамп встречается с лидерами Пакистана, Ирака и ряда европейских стран на экономическом форуме в Давосе. Этими переговорами США пытаются закрепиться в регионе, но у них не получится, считает политолог Алексей Мухин.

По мнению генерального директора Центра политической информации, никакие переговоры не помогут Трампу закрепиться на Ближнем Востоке после действий Пентагона в Ираке.

«Хоть пускай Трамп там со всеми поцелуется и помирится, это никакой роли не сыграет. В свое время руководство Ирана очень четко сформулировало тезис, который сейчас можно использовать всегда – США доверять нельзя. После их выхода из ядерной сделки, после выхода из ДРСМД – им доверять нельзя», — заявил Мухин в беседе с «Нью Информ».

Мухин подчеркнул, что Трампу доверять не стоит, ведь как только у него изменится настроение, США без зазрения совести откажутся от любых договоренностей.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков также убежден, что на форуме в Давосе США пытаются восстановить свою репутацию, утраченную после ракетного удара по аэропорту в Багдаде.

«Трамп добивается изменения тех негативных последствий, которые мы наблюдаем после обострения с Ираном, потому что Ирак выступил с требованием, чтобы американские войска покинули страну», — заявил эксперт.

Онтиков подчеркнул, что США ни за что не хотят покидать Ирак, ведь тогда американцы лишатся «тыловой базы» для войск США в Сирии. Более того, находясь в Ираке, США могут противодействовать Ирану.

«И, естественно, не стоит забывать, что распространение американского присутствия в Ираке, это еще и противодействие иранскому влиянию. Понятно, что американцы крайне остро воспринимают перспективы усиления исламской республики на Ближнем Востоке и, конечно же, ни в коем случае не дадут им позволить создать так называемый Шиитский полумесяц», — подчеркнул Онтиков.

Кроме того, находясь в Ираке, США препятствуют сухопутному сообщению между странами «Шиитского полумесяца».