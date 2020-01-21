Поправки в Конституцию внесут в весеннюю сессию Госдумы

Закон о внесении поправок в Конституцию примут в весеннюю сессию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Павел Крашенинников.

«Я думаю, в весеннюю сессию мы это сделаем», – сказал он.

Соответствующий законопроект в Госдуму президент России Владимир Путин внес 20 января. В документе предлагается внести изменения в статью 71 Основного закона страны. 21 января стало известно, что почти все фракции нижней палаты парламента готовы в первом чтении поддержать поправки. Исключение составила фракция КПРФ.

О необходимости внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.