Госдума приняла в первом чтении законопроект о биологической безопасности

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, который посвящен биологической безопасности России. Об этом во вторник, 21 января, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект призван восполнить правовой пробел и определить деятельность по обеспечению биологический безопасности, в том числе за счет введения понятийного аппарата, говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, в проекте закона устанавливается комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Новый документ также направлен на предотвращение биологических угроз и создания системы мониторинга биологических рисков.