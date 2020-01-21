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16:29   21 Января 2020
Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о биологической безопасности

Госдума приняла в первом чтении законопроект о биологической безопасности

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, который посвящен биологической безопасности России. Об этом во вторник, 21 января, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект призван восполнить правовой пробел и определить деятельность по обеспечению биологический безопасности, в том числе за счет введения понятийного аппарата, говорится в пояснительной записке. 

Кроме этого, в проекте закона устанавливается комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Новый документ также направлен на предотвращение биологических угроз и создания системы мониторинга биологических рисков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #дума #политика #общество #биологическое оружие

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