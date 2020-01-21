Политолог отметил подозрительное сходство тезисов «Новой газеты» и сирийских террористов

«Новая газета» вновь подтвердила свое сотрудничество с исламистскими группировками, действующими на Ближнем Востоке. Журналисты либерального издания постоянно пропагандируют антироссийские идеи на своих каналах в Telegram, их позиция подозрительно сильно схожа с позицией сирийских террористов, сообщает издание «Слово и Дело».

Ранее издание «Новая газета» выпустила материал, посвященный двум российским нефтедобывающим компаниям – «Меркурий» и «Велада». Компании заключили с сирийскими властями договоры на добычу нефти и газа в Сирии и геологическую разведку. Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве между странами, однако, сотрудники «Новой газеты» представили все в фальшивом цвете.

Информация издания не имеет ничего общего с вооруженными столкновениями на территории страны. Но террористов это не остановило – они начали распространять среди своих сторонников материалы «Новой газеты», которые схожи с позицией боевиков. Подобная поддержка со стороны террористов говорит только об одном – издание тесно сотрудничает с запрещенными в России террористическими организациями.

Подобная деятельность не должна оставаться без внимания, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

«Должна быть персональная ответственность конкретного издания и тех журналистов и редакторов, которые занимаются публикацией данных материалов. <…> При этом в нашей стране практика поддержки взглядов террористов определенными изданиями была и раньше, например, в годы Чеченской войны. Очевидно, что эта проблема актуальна и для ситуации в Сирии», — заявил Шаповалов.

По мнению политолога, здесь может иметь место простое совпадение интересов. С одной стороны – представители террористических группировок на Ближнем Востоке, с другой – оппозиционные издания и журналисты, критикующие действия правительства и позицию страны по Сирии. Вопрос в том, рассуждает Шаповалов, не является ли это координацией усилий с обеих сторон? Ведь ни для кого не секрет, что российские оппозиционные издания получают финансирование со стороны Запада.

«В то же самое время, не секрет, что западные спецслужбы имеют связи с рядом террористических организаций. Есть и ряд провокационных организаций, таких как «Белые каски», занимающиеся преступлениями и имеющие в своем составе выходцев из террористических структур», — заявил Шаповалов.

Эксперт уверен, что необходимо разобраться с этой «перекличкой» интересов. При этом Россия не должна отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, которое устанавливалось годами. Для России Сирия – важный партнер и отличный рынок. В свою очередь, Сирия возобновляет свою инфраструктуру с помощью российских специалистов.