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Трамп осудил экоактивистов за предсказания о климатической катастрофе

Трамп осудил экоактивистов за предсказания о климатической катастрофе

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Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

16:16   21 Января 2020
Весь мир

Трамп осудил экоактивистов за предсказания о климатической катастрофе

Трамп осудил экоактивистов за предсказания о климатической катастрофе

Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе раскритиковал экоактивистов за слова о климатической катастрофе.

«Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчеств относительно апокалипсиса», — сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ряд западных СМИ сочли заявление Трампа ответом на заявление 17-летней активистки Греты Тунберг, которая ранее на форуме обвинила СМИ в замалчивании данных о выбросе углекислого газа в атмосферу.

Вместе с тем, Трамп заявил о присоединении к программе «Один триллион деревьев», которую запустили на форуме.

По итогам 2018 года метеорологи зафиксировали, что уровень парниковых газов на планете побил рекорд за все 60 лет измерений. В конце 2019 года в Нью-Йорке состоялся крупнейший в истории марш, участники которого призывали правительства стран к более активным мерам по снижению выбросов парниковых газов ради спасения планеты от климатического кризиса. В марше приняла участие Тунберг.

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Автор: Алина Бранцевич
#трамп #экология #тунберг

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