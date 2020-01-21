Трамп осудил экоактивистов за предсказания о климатической катастрофе

Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе раскритиковал экоактивистов за слова о климатической катастрофе.

«Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчеств относительно апокалипсиса», — сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ряд западных СМИ сочли заявление Трампа ответом на заявление 17-летней активистки Греты Тунберг, которая ранее на форуме обвинила СМИ в замалчивании данных о выбросе углекислого газа в атмосферу.

Вместе с тем, Трамп заявил о присоединении к программе «Один триллион деревьев», которую запустили на форуме.

По итогам 2018 года метеорологи зафиксировали, что уровень парниковых газов на планете побил рекорд за все 60 лет измерений. В конце 2019 года в Нью-Йорке состоялся крупнейший в истории марш, участники которого призывали правительства стран к более активным мерам по снижению выбросов парниковых газов ради спасения планеты от климатического кризиса. В марше приняла участие Тунберг.