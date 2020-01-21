Костин заявил, что реакция оппозиции на изменение Конституции носит деструктивный характер

Представители российских либеральных и оппозиционных кругов так и не определились с единым мнением относительно предложенного президентом РФ Владимиром Путиным внесения поправок в Конституцию страны, что не только мешает их консолидации, но и доказывает несамостоятельность их действий.

Такое мнение во вторник высказал глава «Фонда развития гражданского общества», политолог Константин Костин, слова которого со ссылкой на издание «Коммерсантъ» приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, заявил о необходимости внесения ряда поправок в Конституцию, которая была принята в 1993 году в связи, с серьезными изменениями, произошедшими во многих сферах за прошедшие десятилетия. По словам главы государства, предлагаемые изменения сделают государственную власть более открытой и демократичной.

Для оппозиционной общественности предложение президента оказалось полной неожиданностью и внесло смятение в ряды либералов – часть из них согласилась с необходимостью внесения изменений в Основной закон страны, другая часть отнеслась к этому предложению критично.

Например, беглый олигарх Михаил Ходорковский выступает против внесения поправок в Конституцию, выражая при этом намерение организовать альтернативный процесс внесения изменений. В то же время, блогер Алексей Навальный призывает своих сторонников вообще никак не реагировать на происходящее, заявляя, что действующая Конституция не стоит того, чтобы ее защищать. Возникшие разногласия не позволяют оппозиции консолидироваться вывести сторонников на улицы с конкретным протестом, хотя такие попытки все же предпринимаются.

19 января в Москве и ряде других российских городов были организованы марши в память о погибших антифашистах Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. Либералы попытались превратить мероприятие в политическую акцию против «госпереворота», как они называют запланированные изменения в государственном устройстве и внесения поправок в Конституцию. Правоохранительные органы пресекли провокации, задержав активистов. Однако на 1 февраля в столице уже согласован митинг против «конституционных изменений», ходя информации о том, кто является его организатором не было.

Как сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, заявителем митинга 1 февраля являются представители незарегистрированной «Либертарианской партии России». При этом отмечается, что в партии Навального данное мероприятие заявили из соображений «чтобы было», и не знают, что делать дальше, возможно, оно будет отменено.

По словам Константина Костина, призывы лидеров оппозиции протестовать против предложения президента поделиться полномочиями с другими государственными институтами, выглядит «издевательством над здравым смыслом».