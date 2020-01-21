Роскомнадзор принял более 50 тысяч жалоб о защите персональных данных за год

Россияне в 2019 году направили в Роскомнадзор более 50 тысяч жалоб в области защиты персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2019 году традиционно выросло количество поступивших в Роскомнадзор обращений и жалоб граждан в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Если в 2018 году в Службу поступило 39,3 тысячи жалоб и обращений указанной тематики, то в 2019 — уже 50,3 тысяч», — сообщают в пресс-службе.

Наибольшее число жалоб касается действий владельцев соцсетей, сайтов, организаций ЖКХ, кредитных учреждений и коллекторских агентств. Организации ЖКХ часто размещают в подъездах жилых домов данные о должниках с указанием личной информации без их согласия.

Владельцы сайтов и социальных сетей часто пренебрегают согласием пользователей на распространение персональных данных, создают «фейковые» аккаунты и используют личную информацию не для тех целей, которые были указаны при ее сборе.

В Роскомнадзоре заявили, что по всем установленным фактам нарушения законодательства предприняты необходимые меры.