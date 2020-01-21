Кто вошел в правительство России, а кто вышел

21 января, спустя почти неделю после отставки правительства Медведева, стал известен новый состав кабинета министров. Кто сохранил свой пост, а кто с ним попрощался — в материале «Политики Сегодня».

Первым вице-премьером вместо Антона Силуанова назначен бывший помощник президента по экономике, министр экономического развития РФ в 2012-2013 годах, доктор экономических наук Андрей Белоусов.

Новый председатель правительства Михаил Мишустин привел в правительство людей из своей команды по работе в Федеральной налоговой службе (ФНС): посты вице-премьеров получили два бывших зама главы ФНС - Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук. Кроме того, вице-премьерами стали: Виктория Абрамченко (экс-глава Росреестра), Марат Хуснуллин (бывший заммэра Москвы по строительству), Дмитрий Чернышенко (экс-председатель правления «Газпром-медиа»).

Состав вице-премьеров обновился более, чем на половину. Посты сохранили: Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Бывшими вице-премьерами без переназначений оказались: Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Максим Акимов, Алексей Гордеев, Ольга Голодец.

Новые министры

Министерство экономического развития вместо Максима Орешкина возглавил Максим Решетников. С 2017 года он был губернатором Пермского края.

Главой Минздрава назначен Михаил Мурашко. До этого он возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). На посту министра Мурашко сменил Веронику Скворцову, возглавлявшую ведомство с 2012 года. Скворцова ушла на прежнее место работы Мурашко, то есть - в Росздравнадзор.

Министром просвещения назначен Сергей Кравцов, теперь уже бывший глава Рособрнадзора. Он сменил на посту Ольгу Васильеву.

Министром науки назначен Валерий Фальков — бывший ректор Тюменского государственного университета.

Министерством труда вместо Максима Топилина теперь будет руководить Антон Котяков, до этого занимавший должность заместителя министра финансов.

Министерство юстиции возглавил Константин Чуйченко, с 2018 года он был заместителем премьера - руководил аппаратом правительства РФ. Ушел из кабмина Александр Коновалов.

Автор резонансных заявлений Владимир Мединский не вошел в состав нового правительства. Руководить министерством культуры вместо Мединского будет его бывшая подчиненная - Ольга Любимова. Она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры.

Министром спорта вместо Павла Колобкова, награжденного Орденом Александра Невского, назначен Олег Матыцин. Он - экс-президент Международной федерации студенческого спорт, мастер спорта понастольному теннису, заслуженный тренер России.

Министерство связи возглавил Максут Шадаев - вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам. На посту он сменил Константина Носкова.

Кто сохранил пост

Половина министерств сохранила своих руководителей. Антон Силуанов остается главой Минфина.

Главой Минобороны переназначен Сергей Шойгу (возглавляет ведомство с 2012 года).

Министерство иностранных дел и дальше будет работать под руководством Сергея Лаврова (министр иностранных дел с 2004 года).

Остается во главе МВД Владимир Колокольцев (руководит министерством с 2012 года). Сохраняет пост в новом кабмине глава МЧС Евгений Зиничев (на посту с 2018 года).

Денис Мантуров переназначен министром промышленности и торговли (этот пост он занимает с 2012 года).

Минэнерго по-прежнему будет возглавлять Александр Новак (руководит ведомством с 2012 года).

Главой Минстроя и ЖКХ остается Владимир Якушев ( на посту с 2018 года).

Министерство транспорта снова возглавил Евгений Дитрих (министр с 2018 года).

Министерство сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев (на посту - с 2018 года).

Министерство природных ресурсов - Дмитрий Кобылкин ( на посту с 2018).

Министерство по делам Дальнего Востока - Александр Козлов ( с 2018 года).

В новом кабмине упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.