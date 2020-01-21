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16:13   21 Января 2020
Россия

Вишневский пытается пропиариться через «Новую газету», призывая к принятию «правильной» Конституции

Вишневский пытается пропиариться через «Новую газету», призывая к принятию «правильной» Конституции

Партия «Яблоко» пытается добиться мест в Государственной думе для своих депутатов на деньги Михаила Ходорковского, а само выполнение плана легло на плечи главы петербургской фракции Бориса Вишневского, передает во вторник, 21 января, Nation News.

Учитывая репутацию «Яблока», занять высокие места в Совете Федерации депутаты партии не смогут, поэтому они рассчитывают только на депутатские кресла, отмечает интернет-издание. Чтобы добиться этой цели, депутат петербургского ЗакСа Вишневский раскритиковал через «Новую газету» поправки, предложенные президентом России Владимиром Путиным. 

Используя «Новую газету», Вишневский пытается навязать обществу вариант изменения Конституции, который был разработан в «Яблоке». Продвижение в обновленную Госдуму в случае успеха будет осуществляться при непосредственной финансовой поддержке Ходорковского. Вишневский понимает, что смена правительства и изменение Конституции — отличный момент, чтобы заявить о себе, поэтому пытается протолкнуть во власть депутатов «Яблока» на деньги беглого олигарха.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вишневский #новая газета

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