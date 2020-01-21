Жителей Дальнего Востока предложили освободить от налогов

Освободить жителей Дальнего Востока от всех восьми федеральных налогов предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в Палате Приморский край.

Предлагается освободить дальневосточных жителей и организации от уплаты налога НДС, аксцизов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, от уплаты госпошлины и сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.

Документ касается только федерального налогообложения и не затронет региональные налоги, установленные налоговым кодексом. Такие меры предложили принять, чтобы привлечь в регион людей.

«Данная мера позволит привлечь граждан России из других регионов переселиться в Дальневосточный регион, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны», — отмечает автор.

В кабмине обратили внимание, что такая мера приведет к выпадению из бюджета 40 миллионов рублей ежегодно, а законодательство уже предоставило ряд стимулирующих мер и льгот для региона, поэтому кабмин не поддержал инициативу.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин заявил о льготной ипотеке для жителей Дальнего Востока. 9 декабря Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра РФ, подписал программу, которая позволяет молодым семьям получить до шести миллионов рублей под два процента годовых на 20 лет. За счет программы предполагается выдать около 147 тысяч кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.