Президент России Владимир Путин в минувший понедельник внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, которые анонсировал в послании к Федеральному собранию.

Что может измениться

Одной из наиболее обсуждаемых поправок стал статус Госсовета. Сейчас это совещательный орган, который помогает главе государства взаимодействовать с ветвями власти. В новой Конституции президент предлагает закрепить статус Госсовета. Его состав утверждает первое лицо, а орган будет определять основные направления внешней и внутренней политики, а также приоритеты социально-экономического развития России.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев напомнил, что Госсовет собирается уже 20 лет, позволяя губернаторам решать социальные и экономические проблемы, которые возникают «на земле». Эксперт полагает, что Госсовет сохранит основную функцию консультативного органа и не получит новых полномочий.

«Правительство может креативить, но оно в Москве сидит, а на земле есть свои истории. Губернаторы всегда на Госсовете эти проблемы поднимали и обсуждали. Президент сказал в своем послании сказал, что он просто хочет закрепить статус Госсовета. Я так понимаю, что просто прописывается [в Конституции], что он в таком формате существует, но какого-то изменения, расширения полномочий или еще что-то, я так понимаю, не планируется. Он как был, так и остается консультативным органом», — поделился мнением Матвейчев.

Помимо статуса Госсовета поправки в основной закон страны предполагают еще ряд ключевых изменений.

Приоритет российских законов над международными договорами.

Один и тот же гражданин РФ сможет быть президентом не более двух сроков. Из Конституции уберут слово подряд.

Количество судей Конституционного суда снизится с 19 до 11 человек.

Президент сможет заблокировать принятие того или иного закона через Конституционный суд и сохранит за собой право уволить главу правительства или отельных членов Камбина.

Глава государства сможет предлагать Госдуме кандидатуру премьер-министра и согласовывать состав правительства, если нижняя палата его одобрила.

Конституция будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения

Высшие должностные лица не смогут иметь гражданства других стран, а также вид на жительство в них.

Как будут реформировать Конституцию

Анонсируя поправки, касающиеся существенных изменений политической системы, президент Владимир Путин предложил вынести вопрос на всенародное голосование.

«Считаю необходимым провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательные решения. Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти, должно быть определяющим», — заявил он.

Чтобы разработать поправки, была сформирована рабочая группа. Помимо членов Совета Федерации и депутатов Госдумы в нее вошли артисты, врачи, ученые, спортсмены и другие общественные деятели. Всего более 70 человек. Состав утвердил президент.

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пообещал привлечь специалистов ЦИК для разработки поправок. В четверг, 23 января, группа пригласит к совместной работе председателя комиссии Эллу Памфилову и зампреда Николая Булаева.

Член ЦИК Евгений Колюшин в комментарии «Политике Сегодня» сообщил, что форму голосования члены рабочей группы обсудят с руководством комиссии на заседании в четверг.

«Позиция ЦИК такая, что общероссийское голосование - это не выборы и не референдум, поэтому должно быть регулирование какое-то», — сказал Колюшин, добавив, что возможность электронного голосования комиссия пока не обсуждала.

Рука Запада

Глава временной комиссии Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов в беседе с «Политикой Сегодня» допустил, что ряд западных СМИ готовится к информационной кампании, чтобы исказить смысл поправок в российскую Конституцию.

«Сегодня говорить о том, что есть массовые свидетельства [вмешательства] невозможно, потому что для них это тоже культурный шок. Многие из них узнали, как и что предлагается в течение последних суток и понятно, что у них какой-то готовой программы противодействия нет, но они уже начинают нащупывать какие-то пути, которые с их точки зрения могут противодействовать процессам укрепления российского суверенитета и повышения эффективности нашей политической системы, ее стабильности и так дальше. Они пытаются реагировать на те вызовы с учетом тех задач, которые перед ними ставились их главными хозяевами. Вот этот процесс мы начинаем наблюдать», — сказал Климов.

Среди тех, кто бросает вызов России, телеканал Euronews, который, по оценке сенатора, транслировал в сюжете о грядущих реформах 21 января мнения «маргинальных людей».

«Это на русском нам выдается, как некий баланс мнений, как некое свидетельство обеспокоенности российского общества. Но мы Euronews не уполномочивали этим заниматься», — посетовал сенатор.

На западном фронте традиционной пропаганды на Россию без перемен. Финансируемое Конгрессом США «Радио Свобода», как утверждает Климов, в привычной манере пытается иначе толковать конституционные реформы и нащупать тропинку для иноагентов с целью «дискредитации назревших преобразований».